Fiorentina, 12 milioni per Orsolini. Prima del rilancio decisivo, ultimo tentativo per Berardi

Riccardo Orsolini alternativa al sogno Berardi per completare la Fiorentina. A fare il punto sull'ala destra che deve prendere la società di Commisso, il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: il club viola, che anche ieri ha incontrato l'agente dell'esterno d'attacco del Bologna, è arrivato a offrire 12 milioni di euro per Orsolini. La società emiliana ne chiede 15, ma prima di rilanciare la Fiorentina vuole capire se ci sono spiragli aperti per arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo.