Fiorentina, a fine stagione incontro fissato con l'agente di Dragowski per il rinnovo

È previsto per la fine della stagione un incontro tra l'agente di Bart Dragowski e la Fiorentina per trattare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2023. I rapporti con il club sono ottimi e se le idee sul futuro coincideranno come sembra, non ci saranno problemi per arrivare alla firma del prolungamento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.