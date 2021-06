Fiorentina, a minuti la firma dell'annullamento dei contratti da parte di Gattuso

A minuti Gennaro Gattuso firmerà l'annullamento dei contratti con la Fiorentina che ancora non erano stati depositati in Lega in attesa del 1° luglio. Poi la Fiorentina dovrebbe emettere un comunicato per rendere nota la separazione "sull'altare" con il tecnico calabrese. È già finita, senza nemmeno iniziare, l'avventura viola di Rino Gattuso.