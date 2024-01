TMW Fiorentina, accordo con la Roma per Belotti: prestito oneroso fino a giugno. Tutti i dettagli

Andrea Belotti è a un passo dal trasferimento alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola ha infatti trovato l'accordo con la Roma per prendere l'attaccante in prestito secco, oneroso, fino al prossimo 30 giugno. L'affare è in dirittura d'arrivo e manca da trovare soltanto l'intesa tra il calciatore e la società gigliata, che non sarà comunque difficile da trovare.

L'operazione si farà a prescindere dall'addio di M'Bala Nzola, con l'angolano che potrebbe comunque terminare la stagione in prestito in Premier League.

La volontà di Nzola.

L’attaccante angolano vuole però restare a Firenze per riscattarsi dopo una prima parte di stagione molto complicata, ma se lo scenario dovesse cambiare allora l'ipotesi Belotti potrebbe prendere corpo. La Roma è disposta anche a valutare l’opzione di un prestito oneroso fino a giugno, ma la trattativa non è ancora partita.

Capitolo Gudmundsson.

Nelle ultime ore i confronti interni alla società viola sembrano sempre più convergere verso uno sforzo economico per accontentare Vincenzo Italiano nelle ultime ore di mercato: la Fiorentina per Gudmundsson non ha ancora avanzato offerte ufficiali, pur sondando la disponibilità genoana a sedersi al tavolo delle trattative con una proposta da circa 20 milioni di euro complessivi. Secca in questo senso la risposta arrivata dalla Liguria: la richiesta minima per il cartellino è di 30 milioni di euro.