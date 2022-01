Fiorentina, ag. Dragowski: "Troppo forte per stare in panchina. Ha bisogno di continuità"

Il futuro di Bartomej Dragowski potrebbe essere lontano da Firenze. "Le cose devono cambiare al più presto - ha dichiarato Mariusz Kulesza a Firenzeviola.it - Drago è troppo bravo per stare in panchina". Il suo agente non ha digerito le recenti esclusioni del portiere polacco: “Ha bisogno di giocare per tornare in forma. Se gioca con continuità, migliora di partita in partita. Ricordiamoci che Bart non ha perso il posto da titolare a causa delle sue prestazioni ma per un infortunio brutto e molto lungo. Quasi tutti i club del mondo lascerebbero giocare il proprio primo portiere per riprendersi dopo un infortunio”.