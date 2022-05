Fiorentina, ag. Torreira: "Problema contrattuale. Basta una telefonata per risolvere tutto"

L'agente di Lucas Torreira, Pablo Bentancur, ha parlato del suo assistito e alla querelle legata alla Fiorentina, che non intende riscattarlo dall'Arsenal, ai microfoni di CalcioNapoli24: "Quello tra lui e i viola è un problema contrattuale e niente altro. Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di rimanere, la mia priorità è trovare un accordo con la Fiorentina. Lui per ora non pensa ad altre squadre perché a Firenze è stato benissimo ed è amato dai tifosi. Il problema è solamente contrattuale, non c'entrano niente le commissioni. Napoli e Juventus su di lui? In questo momento non parlo di altre squadre, fino al 31 c'è un'opzione per restare in viola e basta una chiamata per risolvere. Cerchiamo accordo con la Fiorentina e poi si vedrà".

