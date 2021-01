Fiorentina al delicato esame Crotone. Amrabat: "Prometto ai tifosi che daremo il massimo"

"Obiettivi con la Fiorentina? Non è il momento di guardare lontano nel futuro. La cosa importante è provare a vincere tutte le partite". Parla Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ai canali social del club viola. Sabato, per la squadra di Prandelli, c'è la delicata sfida contro il Crotone: "Io posso promettere ai tifosi di dare il massimo per vincere, ma è quello che faccio sempre. Tutti noi sappiamo quanto è importante la gara di sabato. Come è stata la vittoria contro la Juventus? Un match fantastico. Il mister ci ha preparato benissimo, non avevano mai perso prima 3-0 in casa ed è stato speciale battere una grande squadra come loro. E' stata una giornata memorabile".