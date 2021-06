Fiorentina all'assalto del mercato. Ultimo sforzo per arrivare a Oliveira, poi l'esterno

vedi letture

La Fiorentina non perde tempo: il team dirigenziale agli ordini del presidente Commisso sembra aver capito la lezione (qualche volta ci si sono messe di mezzo situazioni contingenti, si veda finestra di acquisizione del club e mercato corto causa virus, giusto sottolinearlo) delle ultime due stagioni e sta prendendo di petto la sessione estiva, provando ad anticipare ogni mossa. Già con Gattuso il club viola si è mosso in nettissimo anticipo rispetto a tante altre, e lo stesso sta provando a fare ora per quanto riguarda i principali acquisti. L'obiettivo numero uno si chiama Sergio Oliveira: per arrivarci (col giocatore c'è già un accordo d'ingaggio a circa 3,5 milioni) servirà limare la distanza residua che esiste tra le richieste del Porto, 20 milioni di base fissa, e l'offerta della Fiorentina, che non vorrebbe muoversi dai 15 e costruire sui bonus. La sensazione è che un accordo possa arrivare, e pure in tempi non troppo dilatati, ma la volontà della dirigenza viola è di evitare dissanguamenti. Lo stesso varrà per l'esterno d'attacco, secondo capitolo da affrontare una volta archiviato Oliveira: il primo profilo per gradimento parrebbe essere quello di Goncalo Guedes del Valencia ma è da capire quanto il club spagnolo sia disposto a trattare, nonostante la situazione economico-finanziaria tutt'altro che idilliaca. In alternativa però si sta facendo largo il nome di Nico Gonzalez dello Stoccarda, con un altro argentino come Pedro De La Vega del Lanus sullo sfondo e un'alternativa tutta italiana come Riccardo Orsolini tutt'altro che da scartare a priori. In questi giorni, osservando l'evolversi delle indiscrezioni a tema Fiorentina, è impossibile non notare un certo movimento, una volontà esplicita di andare all'assalto del mercato.