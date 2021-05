Fiorentina, Amrabat: "Non sono contento della mia stagione ma ho dato tutto. Ora vinciamo"

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a DAZN prima della partita in casa del Cagliari: "Ci aspettavamo di più dalla nostra stagione, anche io non sono contento. Ho dato comunque tutto per il club e la maglia, ora conta rimanere in Serie A, poi vedremo. L'importante è quello che succede oggi".