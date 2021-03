Fiorentina, Amrabat-Prandelli: il tecnico disinnesca un caso con un avvertimento per tutti

Il caso legato alle recenti esclusioni di Sofyan Amrabat che a Firenze tiene banco dopo un presunto diverbio con Prandelli dopo la sostituzione contro lo Spezia, è stato disinnescato ieri dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Tuttavia, l'allenatore ha avvertito lo spogliatoio in vista delle prossime scelte e di questo finale di stagione: "Nessun giocatore deve permettersi di contestare le mie decisioni". Un monito che suona forte per tutto lo spogliatoio in un momento ancora delicato come sta attraversando la squadra viola. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.