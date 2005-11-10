Ufficiale Il Catanzaro ha un nuovo allenatore: dal Pescara arriva Giorgio Gorgone. C'è la firma

Il club calabrese, salutato Aquilani, ha deciso di affidare la panchina all'ex Pescara Giorgio Gorgone: ufficiale la firma fino al 2028

Salutato Alberto Aquilani, il Catanzaro riparte da Giorgio Gorgone. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo del tecnico ex Pescara, che ha firmato un contratto biennale fino al giugno del 2028.

Il comunicato del Catanzaro

Questa la nota comparsa sul sito del club calabrese: "US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di due anni. Conclusa la carriera da calciatore, Gorgone ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando una significativa esperienza inizialmente come vice tecnico in piazze quali Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra alla Lucchese, in Serie C, e, nella scorsa stagione, dal mese di novembre, ha guidato il Pescara in serie B. Il nuovo tecnico giallorosso porta con sé il suo staff composto da Emiliano Testini, allenatore in seconda; Patrizio Ianni, preparatore atletico; Giorgio Santarelli e Simone Angeli collaboratori tecnici. La presentazione ufficiale di Giorgio Gorgone alla stampa è prevista per lunedì 13 luglio".