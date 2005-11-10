Ufficiale Ritorno a centrocampo per il Modena: dal Monza arriva Azzi, firma fino al 2028 con opzione

Il Modena riabbraccia uno dei protagonisti della recente storia gialloblù e ha ufficializzato il ritorno di Paulo Azzi, esterno brasiliano che aveva contribuito in maniera decisiva alla promozione in Serie B nella stagione 2021/22. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Monza e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione.

Il comunicato del Modena

Questa la nota comparsa sul sito del club emiliano: "Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Monza le prestazioni sportive di Paulo Azzi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. L’esterno brasiliano torna a vestire la maglia gialloblù dopo essere stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie B. Da allora, Azzi ha arricchito il suo palmarès con tre promozioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni.

Nato a Bragança Paulista nel 1994 e cresciuto nel settore giovanile del Paulista, Azzi si trasferisce in Italia a 19 anni, iniziando un lungo percorso tra Serie C e Serie D, nel quale raccoglie anche le prime presenze in Serie B. Nel corso degli anni veste le maglie di Cittadella, Spezia, Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Seregno e Lecco. Nell’estate 2021 arriva a Modena da svincolato e in gialloblù trova la definitiva consacrazione. Impiegato in più ruoli, da terzino fino a prima punta, è tra i protagonisti assoluti della cavalcata che riporta i canarini in Serie B, mettendo a referto 6 gol e una lunga serie di prestazioni dominanti. Nella prima parte della stagione successiva si conferma anche in cadetteria, prima del trasferimento al Cagliari nel gennaio 2023. Da quel momento la sua carriera prosegue ai massimi livelli. Con il club sardo conquista subito la promozione in Serie A attraverso i playoff e nella stagione 2023/24 esordisce nella massima serie, collezionando 25 presenze e contribuendo alla salvezza del Cagliari. Nel gennaio 2025 passa alla Cremonese, con cui centra un’altra promozione in Serie A, ancora una volta passando dai playoff. Nell’estate successiva si trasferisce al Monza, diventando uno dei protagonisti del ritorno nella massima serie dei brianzoli, arrivato anche in questo caso al termine degli spareggi promozione.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno a Paulo il benvenuto nella famiglia gialloblù".