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L'Hellas Verona piazza il colpo in prospettiva: dal Casarano arriva Salvatore Cerbone

L'Hellas Verona piazza il colpo in prospettiva: dal Casarano arriva Salvatore Cerbone TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 16:15Serie B
Il centravanti classe 2007 ha firmato con i gialloblù fino al 2030. Nell'ultima stagione in Serie C ha messo a segno 3 gol e 2 assist in 31 presenze.

Colpo in attacco di prospettiva per l'Hellas Verona. Il club gialloblù ha infatti comunicato di aver acquistato a titolo definitivo dal Casasrano il centravanti Salvatore Cerbone, il quale ha firmato fino al 2030.

Il comunicato dell'Hellas Verona

Questa la nota pubblicata dai butei sul proprio sito ufficiale: "Verona - Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Casarano Calcio le prestazioni sportive dell'attaccante italiano Salvatore Cerbone, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030.

Nato a Napoli il 22 ottobre 2007, Cerbone è cresciuto nel vivaio dell'Ascoli, con cui ha disputato il campionato Primavera 2 nella stagione 2024/25, collezionando 18 presenze, 4 gol e 1 assist. Nell'estate 2025 si trasferisce al Casarano, in Serie C: con la formazione pugliese gioca 31 partite tra campionato e Coppa Italia Serie C, mettendo a referto 3 gol e 2 assist.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Salvatore, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".

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