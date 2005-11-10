Ufficiale L'Hellas Verona piazza il colpo in prospettiva: dal Casarano arriva Salvatore Cerbone

TUTTOmercatoWEB

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture tweet

Il centravanti classe 2007 ha firmato con i gialloblù fino al 2030. Nell'ultima stagione in Serie C ha messo a segno 3 gol e 2 assist in 31 presenze.