Ufficiale Giana Erminio, Tommaso Nucifero torna dal Como. Ma questa volta a titolo definitivo

A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare di aver stipulato un contratto con il calciatore Tommaso Nucifero, che dopo aver disputato in biancazzurro la stagione 2025/26 in prestito dal Como, arriva oggi a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028.

Terzino sinistro classe 2006, nella stagione da poco conclusa con la Giana, al suo esordio tra i professionisti, ha collezionato 24 presenze.

Cresciuto calcisticamente nella Pro Sesto sin dai Pulcini, ha esordito con la Prima Squadra in Serie D nella stagione 2024/25, collezionando 16 presenze fra campionato e Coppa Italia. A gennaio viene acquistato dal Como e con i lariani gioca da titolare in Primavera 2 (18 presenze, 1 gol e 5 assist) arrivando sino alla semifinale playoff persa con il Napoli.