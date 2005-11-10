Fiorentina, è Bakayoko l'alternativa a Koleosho. E Piccoli vuole andare in ritiro con Grosso

La Fiorentina pensa a Johan Bakayoko come alternativa a Koleosho: il Lipsia chiede 20 milioni di euro. E Roberto Piccoli vuole andare in ritiro con Grosso.

L'inserimento del Paris FC complica un po' i piani della Fiorentina per Luca Koleosho. Paratici ha dimostrato di saper lavorare bene sulle formule per i calciatori in arrivo, come testimonia l'affare Dragusin, e così, come riporta La Gazzetta dello Sport, ora monitora Johan Bakayoko, classe 2003 di proprietà del Lipsia che ha un contratto con i tedeschi valido fino al 2030.

I costi sono notevoli. Novità Piccoli

Quello che può un po' frenare la trattativa è la richiesta di 20 milioni di euro da parte del club della Red Bull, ma con un po' di pazienza e flessibilità si può arrivare a un accordo. Intanto Roberto Piccoli, che piace alla Lazio, ha espresso la sua volontà di andare in ritiro con la Fiorentina per essere valutato da Fabio Grosso: il centravanti spera di conquistarsi la fiducia del tecnico e un posto in squadra.