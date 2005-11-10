Il Torino si muove per Gassama: piace anche ad Abate, può approdare in Italia

Il Torino segue Nathan Gassama: è lui l'obiettivo per la difesa. Da tenere d'occhio anche la pista che porta a Giorgini.

Il Torino continua a lavorare per Nathan Gassama. Questa è la nuova idea del direttore sportivo dei granata Gianluca Petrachi per la difesa della squadra di Ignazio Abate: il malino è in forza al Baltika, club che milita nella massima categoria del calcio russo, e potrebbe approdare in Europa, facendo così uno step importantissimo nella sua carriera da calciatore.

Il Torino si è già mosso

Secondo quanto riportato da Championat.ru, agenzia russa, Gassama è gradito anche al nuovo tecnico e per questo la società ha fatto un tentativo, cercando di capire la fattibilità dell'eventuale operazione. Resta da seguire la pista che porta ad Andrea Giorgini, centrale di proprietà della Juve Stabia, che parallelamente è tenuto in grande considerazione.