Lazio, Dominguez resta la priorità per la difesa: pronta una missione in Croazia

Il centrale della Dinamo Zagabria è il primo obiettivo per la difesa di Gattuso. I croati chiedono 15 milioni di euro, la Lazio prova a chiudere a 10-11 e valuta una missione in Croazia, ma il saldo zero continua a rallentare l'operazione.

La priorità della Lazio sul mercato resta quella di rinforzare il reparto arretrato e il nome in cima alla lista di Gennaro Gattuso e del direttore sportivo Angelo Fabiani continua a essere quello di Sergi Dominguez. Il centrale della Dinamo Zagabria è considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Mario Gila e guidare il nuovo corso della difesa biancoceleste.

La trattativa, scrive il Corriere dello Sport, è strettamente legata alla situazione economica del club. La Lazio continua infatti a fare i conti con il vincolo del saldo zero, che obbliga la società a monetizzare attraverso le cessioni prima di poter chiudere nuovi acquisti. Una fase di attesa che rischia di favorire l'inserimento di altri club interessati al difensore.

Nonostante queste difficoltà, a Formello filtra ottimismo. Dominguez è il primo obiettivo individuato per il reparto e nei prossimi giorni non è esclusa una missione in Croazia per provare ad accelerare i contatti con la Dinamo Zagabria e ridurre la distanza tra domanda e offerta.

Il club croato parte da una valutazione di circa 15 milioni di euro, una richiesta sostenuta anche dal fatto che il 20% dell'incasso della futura cessione dovrà essere riconosciuto al Barcellona, società nella quale il difensore è cresciuto. La Lazio, dal canto suo, punta a chiudere l'operazione intorno ai 10-11 milioni di euro.

Classe 2005, alto 191 centimetri e reduce da una stagione da 41 presenze tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, Dominguez viene ritenuto pronto per il salto in Serie A. Gattuso ne apprezza le qualità fisiche e tecniche e ha indicato il suo nome come priorità assoluta per la ricostruzione della linea difensiva.

Sul giocatore resta vivo anche l'interesse di altri club, motivo per cui la Lazio vorrebbe stringere i tempi non appena le condizioni economiche lo consentiranno. L'obiettivo è consegnare a Gattuso il rinforzo richiesto già nelle prime settimane di preparazione estiva.