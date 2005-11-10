Ufficiale
Gubbio, risoluzione consensuale del contratto con Alessio Di Massimo
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As Gubbio 1910 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Alessio Di Massimo al Club rossoblù.
La Società desidera ringraziare Alessio per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali e personali.
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