Fiorentina, Barone: "Dobbiamo svegliarci in campionato, più attenzione ai dettagli"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match in trasferta contro lo Spezia: "Bene in Europa e male in campionato? All'interno ne parliamo sempre, ma sono due competizioni molto diverse. Non ci aspettavamo un rendimento così in campionato e ci dobbiamo dare un'enorme svegliata. La classifica si allunga e dobbiamo migliorare nell'attenzione ai dettagli".