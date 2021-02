Fiorentina, Barone: "Le istituzioni politiche e sportive ostacolano chi vuole investire"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ha attaccato duramente la Lega calcio di Serie A nel corso dell'inaugurazione dei lavori per il nuovo Viola Park, centro sportivo fortemente voluto dal presidente Rocco Commisso: "Sono dispiaciuto che non ci sia lo stesso entusiasmo che noi abbiamo utilizzato per arrivare a questo inizio dei lavori per poter migliorare il sistema calcio italiano. Non ho trovato in quel frangente la stessa unione che abbiamo qui. Le istituzioni politiche e sportive continuano ad ostacolare chi come noi vuole investire, rendendo irrealizzabile qualsiasi sforzo e sogno di avere la Fiorentina che Firenze e il calcio meritano".