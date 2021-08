Fiorentina, Biraghi: "La prima da capitano la immaginavo diversa ma siamo solo all'inizio"

La prima da capitano ufficiale della Fiorentina non è andata nel migliore dei modi per Cristiano Biraghi, che non ha demeritato ma che ha perso insieme al resto dei compagni per 3-1 contro la Roma all'Olimpico. L'esterno viola, ha affidato ai social un messaggio per i tifosi dopo il triplice fischio: "La prima da capitano la immaginavo diversa, ma è solo l’inizio e c’è tutta la stagione davanti".