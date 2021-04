Fiorentina-Bologna in campo e sul mercato: viola da tempo con un occhio su Orsolini

Né Bologna né Fiorentina ancora hanno conquistato la matematica salvezza sul campo: se è vero che entrambe vanno alla ricerca di punti pesanti nel Derby dell'Appennino di domenica, lo è altrettanto che le due dirigenze - mosse da un necessario ottimismo - stanno preparando già le mosse per le future squadre. Per quanto riguarda i viola, c'è un giocatore tra i prossimi avversari che ormai già da tempo stuzzica le fantasie di mercato: Riccardo Orsolini. Un profilo intrigante soprattutto se, come sembra, il nuovo allenatore a Firenze sarà uomo da difesa a quattro e attacco a tre, habitat perfetto. Qualcuno lascerà Bologna a fine stagione, per diretta ammissione di Mihajlovic: Orsolini potrebbe essere tra questi, vista anche la contemporanea affermazione di Skov Olsen nel suo stesso ruolo. Data età ancora contenuta (classe '97) e concorrenza (piace anche al Milan, tra le altre) appare come un'operazione tutt'altro che semplice da mettere in piedi, ma i rapporti tra le due società sono distesi (di due estati fa l'affare Pulgar) e un aiuto potrebbe arrivare dalla corsia preferenziale esistente con gli agenti di Orsolini, gli stessi dei viola Castrovilli e Kouame: quest'ultimo, peraltro, potrebbe giocare un ruolo marginale visto che in caso di cessione libererebbe il posto in rosa proprio al laterale del Bologna, garantendo allo stesso tempo (almeno nei piani) la liquidità sufficiente per rendere credibile un tentativo. Per ora, comunque, siamo poco più che al fantamercato: come ribadito nell'attacco d'altronde ancora hanno entrambe, sopratutto la Fiorentina, da conquistarsi la permanenza in Serie A. I novanta minuti del Dall'Ara, con l'oggetto del desiderio Orsolini presente, avranno dunque la precedenza su tutto il resto.