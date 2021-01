Fiorentina, Bonaventura in gol: per lui almeno un gol nelle ultime dieci stagioni di A

Primo gol con la maglia della Fiorentina per Giacomo Bonaventura nel successo 2-1 sul Crotone. Per il centrocampista anche una statistica importante: l’ex Milan è uno dei tre giocatori Asd andare in gol per almeno una volta in tutte le ultime dieci stagioni di Serie A. Assieme a lui Josip Ilicic dell’Atalanta e Fabio Quagliarella della Sampdoria.