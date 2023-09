Fiorentina, Bonaventura out con il Genk: non ha smaltito il colpo subito contro l'Atalanta

vedi letture

Giacomo Bonaventura non è stato convocato per la trasferta europea di Genk. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Firenzeviola.it, il centrocampista viola non avrebbe ancora smaltito un colpo subito durante l'ultima partita giocata domenica contro l'Atalanta. Vincenzo Italiano e lo staff medico della Fiorentina avrebbero quindi preferito lasciarlo a riposo in Italia per averlo al meglio per la partita di campionato contro l'Udinese.

Di seguito la lista dei convocati per la prima trasferta europea dei viola.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Kouame, Nzola, Sottil