Fiorentina, Bonaventura sempre più titolare: presto il rinnovo di contratto con i viola

Giacomo Bonaventura si è preso la Fiorentina ed è uno dei punti fermi di Vincenzo Italiano in questa stagione. Come riportato da La Nazione sono infatti 10 le presenze del centrocampista, in 11 giornate, che lo rendono uno dei più continui tra i viola. L'obiettivo adesso è continuare in questo modo, con il rinnovo di contratto che appare essere sempre più vicino.