Fiorentina, Bonaventura: "Vlahovic non sarà condizionato. Fischi? Pensi a giocare"

vedi letture

Nella sua intervista a Tuttosport, Giacomo Bonaventura, ha parlato anche della questione legata a Dusan Vlahovic: "Non penso che verrà condizionato da quello che sta succedendo, staremo a vedere. Dusan ha un bel rapporto con l'allenatore, lo vedo coinvolto nel suo gioco, in campo sta bene, si diverte, lui deve pensare solo a giocare. Se vuole diventare un campione deve dimostrarlo tutte le domeniche. Resti concentrato sul campo, è giovane e il futuro sarà roseo per lui. I fischi come per Donnarumma? Difficile prevederlo dato che Dusan gioca ancora con noi e la sua storia è tutta da scrivere. Mentre per Donnarumma giocando con la Nazionale un po' mi ha sorpreso. Quando gli azzurri sono in campo il popolo italiano di solito si unisce".