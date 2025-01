Fiorentina, braccio di ferro col Parma per Man: ballano 5-7 milioni tra domanda e offerta

La trattativa tra Fiorentina e Parma per Dennis Man procede a rilento. Il club viola è interessato all’esterno rumeno, ma non intende soddisfare le richieste dei ducali, che valutano il giocatore intorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina punta a chiudere l’operazione per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni, ritenendo eccessive le pretese del Parma. Nonostante i contatti costanti tra Pradè e Goretti, avviati da lunedì mattina, la situazione non sembra destinata a sbloccarsi nell’immediato. Man, dal canto suo, si dice interessato a trasferirsi a Firenze, ma per ora resta spettatore di una trattativa che potrebbe protrarsi ancora a lungo.

L’arrivo di un esterno d’attacco resta una priorità per la Fiorentina, che potrebbe anche valutare alternative più appetibili. L’eventuale esborso richiesto dal Parma per Man non rappresenta un ostacolo insormontabile, considerando che i viola erano disposti a investire cifre molto più elevate per Luiz Henrique. Il brasiliano, seguito a lungo, ha però scelto lo Zenit San Pietroburgo, attratto dall’offerta da quasi 50 milioni di euro presentata dal club russo al Botafogo.

Con lo stallo attuale, la Fiorentina potrebbe sfruttare il tempo per sondare altre opzioni sul mercato, cercando un profilo che possa rappresentare un colpo più strategico e funzionale per la squadra di Raffaele Palladino. A scriverlo è il Corriere dello Sport.