Fiorentina, buone notizie per Italiano: Nico Gonzalez può tornare in gruppo domani

Arrivano segnali positivi in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino, uscito anzitempo nella gara di Conference per un problema tra anca e addome, ha svolto svolto gli accertamenti necessari negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oggi il numero dieci viola ha svolto del lavoro differenziato in campo e la speranza della Fiorentina è che possa tornare a lavorare in gruppo nella giornata di domani.

Sarà difficile vedere l'ex Stoccarda in campo contro il Frosinone giovedì alle 18.30, nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Probabilmente il numero 10 sarà nella lista dei convocati per tornare in campo nel match successivo, lunedì prossimo contro il Cagliari.