Fiorentina-Cagliari, formazioni ufficiali: tribuna per Ribery, c'è Callejon dal primo minuto

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina. Prandelli è costretto a rinunciare a Frank Ribery, che non va neanche in panchina. Alle spalle di Vlahovic la coppia composta da Bonaventura e Callejon. In difesa torna Milenkovic dal primo minuto, in mezzo al campo c'è Pulgar con Amrabat. Di Francesco sceglie l'esperienza: in difesa torna Godin dal 1', in mezzo al campo c'è Radja Nainggolan. Davanti, con Joao Pedro, i due ex viola: Sottil e Simeone.



FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Callejon, Bonaventura; Vlahovic

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Pisacane, Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Sottil, Simeone, Joao Pedro.