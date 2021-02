Fiorentina, Callejon bloccato dai viola: un lusso che Prandelli deve provare a sfruttare

José Maria Callejon è uno dei calciatori che nel corso di questo mese di gennaio, vista la situazione che sta vivendo alla Fiorentina, ha ricevuto più sondaggi sia in Italia che all'estero trovando però un muro eretto dal club viola che ha puntato su di lui in estate come sostituto di Chiesa. L'ultima in ordine di tempo che si è presentato alla porta di Pradè è stato il Parma, mentre in precedenza il Granada si era portato molto avanti per provare a riportare in patria l'esterno. Senza successo. 12 presenze con un assist e un gol per lo spagnolo a Firenze, dove ha vissuto mesi complicati soprattutto per un equivoco tattico che lo vede poco utile nel 3-5-2 proposto prima da Iachini e poi ripreso anche da Prandelli. L'ex ct ha parlato spesso di lui in conferenza, sottolineando la difficoltà nel lasciare fuori un campione della sua portata e lasciando anche intendere l'errore commesso di acquistarlo puntando su un modulo senza senso per le sue caratteristiche. Prandelli ha anche dichiarato che quando la classifica sarà migliore, proverà a cambiare qualcosa a livello tattico, obiettivo necessario anche per non perdere un campione che percepisce uno stipendio da più di 2 milioni (secondo tra i più pagati in rosa dopo Ribery) e che per ora è stato solo un grande quanto inutile lusso.