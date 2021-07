Fiorentina, casting per la mediana: Sensi e Dorsch si allontanano. Piace Teji Savanier

Tuttosport oggi in edicola si focalizza sui movimenti della Fiorentina a centrocampo. Sembra spegnersi la pista Stefano Sensi, blindato dall'Inter, così come quella per Niklas Dorsch, ormai vicino all'Augsburg. Torna in auge Teji Savanier, regista franco-algerino del Montpellier.