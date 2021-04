Fiorentina, Castrovilli: "Arrabbiato per il risultato, non per la sostituzione. Buona gara"

Raggiunto dai microfoni di Sky dopo l’1-1 contro la Juventus, Gaetano Castrovilli commenta la gara disputata dalla sua Fiorentina: “In questa stagione siamo stati discontinui e questo ci ha penalizzato, è vero. Ora dobbiamo continuare a fare punti e giocare ogni partita come quella di oggi”.

Sei uscito arrabbiato, stavi ripensando all’azione in cui hai tirato?

“Non era per la sostituzione, assolutamente, bisogna rispettare chi sta in panchina. Ero arrabbiato per il risultato, per i gol sbagliati e quello che abbiamo preso appena rientrati in campo dagli spogliatoi”.

Dovresti tirare di più forse. Qual è il tuo ruolo?

“Come mezzala mi sto trovando benissimo. Sul fatto di dover calciare di più in porta me lo dicono sia il mister che i compagni come Ribery, quindi avete ragione”.

Quello di Morata era un tiro.

“Secondo me sì, è stato molto bravo lui”.