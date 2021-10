Fiorentina, Castrovilli di nuovo in gruppo. Dragowski ha iniziato la riabilitazione

vedi letture

Attraverso un video pubblicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di alcuni calciatori viola: la buona notizia è che da inizio settimana Gaetano Castrovilli, ai box da più di un mese per una forte contusione rimediata nella partita contro il Genoa, è tornato ad allenarsi col gruppo; Bartolmiej Dragowski, out da due settimane per una lesione di secondo grado alla coscia, ha invece ultimato il periodo di riposo ed ha iniziato il lavoro di riabilitazione, mentre per Aleksandr Kokorin ancora lavoro personalizzato a parte. Domani altra seduta di allenamento nel pomeriggio per la squadra di Vincenzo Italiano, mentre per sabato, alla vigilia del match col Cagliari, è fissata la conferenza stampa del tecnico viola.