Fiorentina, club perplesso dal rendimento di Ribery. A fine stagione sarà addio

A fine stagione Franck Ribery lascerà la Fiorentina per fare ritorno in Germania. Il francese ha dichiarato ieri di avere voglia di tornare in Bundesliga, pur dando priorità ai viola in un momento così delicato. Il contratto dell'ex Bayern scade a giugno e nessuna delle due parti ha intenzione di prolungare il rapporto. Dentro al club, a cominciare dal tecnico Prandelli, sono molti ad essere perplessi davanti al rendimento del calciatore, che tra l'altro convive con problemi fisici ormai da un anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.