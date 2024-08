Fiorentina, Colpani: "Il Viola Park è un ambiente pazzesco, da Champions League"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Andrea Colpani, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina:

"Non ha bisogno di commenti, è un ambiente pazzesco, da Champions League. Non ti manca niente. Ringraziamo il presidente e la società per averci messo a disposizione questo ambiente. Conoscevo già Ranieri, Sottil, Kean e Biraghi incrociati in Nazionale. Con Bianco invece mi sono trovato molto bene qui a Firenze".

Come vedi questa Fiorentina, anche se il mercato ancora non è chiuso

"La squadra è forte con giocatori importanti e con tanta esperienza. Possiamo fare un grande campionato. Non sta a me parlare di mercato, ma la base di partenza è ottima".

