Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Fiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescita

Fiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescitaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie A
Luca Bargellini

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Fiorentina.

Tommaso Martinelli (portiere, Sampdoria) - Chiuso a gennaio l'apprendistato alla corte di un certo David De Gea, il classe 2006 è approdato in blucerchiato con il chiaro intento di conquistarsi la titolarità della porta. Missione compiuta nel giro di pochissimo tempo. Dieci presenze e già quattro clean sheet a referto. Talento.

Lorenzo Lucchesi (difensore, Monza) - Dopo quelle con Ternana, Venezia e Reggiana l'avventura in Brianza doveva essere quella della consacrazione per il difensore fiorentino. Le 24 presenze, la media voto su TMW e la posizione in classifica della formazione di Paolo Bianco, dimostrano che quello che doveva essere alla fine è stato davvero.

Tommaso Rubino (attaccante, Carrarese) - All'ombra delle cave di marmo si cresce bene. Anche se piano piano. Il figlio d'arte sta progressivamente trovando i riferimenti fondamentali per essere un giocatore professionista. In questo la sua duttilità tattica lo sta aiutando. Essendo, però, di base un attaccante il feeling con il gol è qualcosa sul quale deve, senza dubbio, migliorare.

Daniel Caprini (attaccante, Mantova) - Altra 'pianticella' alla prima avventura lontano dal ViolaPark. La difficile stagione del sodalizio lombardo non lo ha aiutato. Deve ancora evolversi per diventare davvero un calciatore di categoria.

Jonas Harder (centrocampista, Padova) - Prima avventura lontano da casa per il centrocampista italo-tedesco. Nonostante la sua giovane età la relativa esperienza è sempre stato protagonista nella mediana biancoscudata. Sia in veste di mediano sia di mezzala. All'attivo anche un gol. Il primo fra i pro.

Filippo Distefano (attaccante, Carrarese) - Dopo le buone cose fatte con Ternana e Frosinone, il ragazzo di Camaiore è approdato a Carrara con l'intenzione di continuare quel percorso. La varietà del parco attaccanti a disposizione di Calabro gli ha ridotto un po' troppo gli spazi in campo rispetto alle attese.

Antonin Barak (centrocampista, Sampdoria) - Un calciatore con oltre 40 gettoni con la nazionale della Repubblica Ceca e poco meno di 190 in Serie A è senza dubbio un lusso per la cadetteria. Il classe 1994, in realtà, negli ultimi anni sembra essere finito in una fase di involuzione. Tanto da accettare un passo indietro di categoria per rilanciarsi. Peccato abbia deciso di farlo in uno dei club più in difficoltà del calcio italiano. Il fatto che sia partito titolare in sole 7 occasioni è la cartina di tornasole perfetta per descrivere il tutto.

Articoli correlati
Fiorentina, corsa salvezza nel vivo. Corriere Fiorentino: "Dieci partite per restare... Fiorentina, corsa salvezza nel vivo. Corriere Fiorentino: "Dieci partite per restare in A"
Fagioli e la mancata convocazione. Tuttosport: "Nessuna sorpresa, ora tifo Italia"... Fagioli e la mancata convocazione. Tuttosport: "Nessuna sorpresa, ora tifo Italia"
Non solo calciomercato: Paratici rivoluziona la Fiorentina Non solo calciomercato: Paratici rivoluziona la Fiorentina
Altre notizie Serie A
Genoa, come vanno i prestiti in Serie B: Calvani titolarissimo. Debenedetti 'scarico'... Focus TMWGenoa, come vanno i prestiti in Serie B: Calvani titolarissimo. Debenedetti 'scarico'
Belgio, Garcia: "Capisco Lukaku, non si sente al 100%. Torni a Napoli e ritrovi continuità"... Belgio, Garcia: "Capisco Lukaku, non si sente al 100%. Torni a Napoli e ritrovi continuità"
Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare... Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"
Fiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescita... Focus TMWFiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescita
Lukaku mette nel mirino il Mondiale, ma viene pagato dal Napoli. Così rischia di... Lukaku mette nel mirino il Mondiale, ma viene pagato dal Napoli. Così rischia di essere fuori rosa
Pochesci: "Italia, serve qualcosa in più. In Bosnia sarà una finalissima. E sull'esultanza..."... Pochesci: "Italia, serve qualcosa in più. In Bosnia sarà una finalissima. E sull'esultanza..."
Cremonese, come vanno i prestiti in Serie B: certezza Zanimacchia. Tsadjout sfortunato... Focus TMWCremonese, come vanno i prestiti in Serie B: certezza Zanimacchia. Tsadjout sfortunato
Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla... Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"
Immagine top news n.1 Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania
Immagine top news n.2 L'Italia fa gruppo in vista della Bosnia: gli interisti (più Locatelli e Vicario) a cena insieme
Immagine top news n.3 Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia
Immagine top news n.4 La pazza idea della Roma è riportare in Italia Mohamed Salah. Ma c'è un ostacolo da 12 milioni
Immagine top news n.5 Assist Dumfries e Koop, El Aynaoui sbaglia e rimedia: i risultati delle amichevoli pre-Mondiali
Immagine top news n.6 Tutti gli aggiornamenti sul caso Lukaku a Napoli: il centravanti belga è ancora ad Anversa
Immagine top news n.7 Roma, pazza idea Salah: feeling forte con la piazza, ma lo stipendio è un ostacolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.2 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
Immagine news podcast n.3 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
Immagine news podcast n.4 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescita
Immagine news Serie A n.3 Lukaku mette nel mirino il Mondiale, ma viene pagato dal Napoli. Così rischia di essere fuori rosa
Immagine news Serie A n.4 Pochesci: "Italia, serve qualcosa in più. In Bosnia sarà una finalissima. E sull'esultanza..."
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, come vanno i prestiti in Serie B: certezza Zanimacchia. Tsadjout sfortunato
Immagine news Serie A n.6 Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Immobile: "Mai contattato dal Pescara. Sarebbe la piazza perfetta per iniziare ad allenare"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Palmiero: "Stavamo andando verso una direzione sbagliata, Ballardini ha dato serenità"
Immagine news Serie B n.3 Nella goleada dell'Algeria brilla un 23enne della Serie B: esordio e gol per Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Confente: "Ho lasciato il cuore a Vicenza, felicissimo per la promozione in B"
Immagine news Serie B n.5 Il Modena chiama a raccolta i tifosi, domenica pomeriggio seduta a porte aperte al Braglia
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Palmiero: "Io come Modric? Non mischiamo la lana con la seta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione Milano, Cusatis: "Analizzare gli errori di gestione e trasformarli in cattiveria"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, al via la 34ª giornata: riflettori su Arezzo-Ascoli, match point per il Benevento
Immagine news Serie C n.3 Lotta a distanza Benevento-Catania? Marotta dice no: "Torneo finito, troppo distacco tra le due"
Immagine news Serie C n.4 Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C: in campo Catania e Salernitana
Immagine news Serie C n.5 Corsa salvezza nel Girone C, Petrone: "Siracusa favorito nonostante la penalizzazione"
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, Cossalter: "Le 100 presenze un traguardo che mi rende felice e orgoglioso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!