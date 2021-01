Fiorentina, Commisso in città anche per il mercato. Da Conti alle uscite, ecco cosa può sbloccarsi

Il mercato della Fiorentina stenta a decollare, almeno quello in entrata visto che nel frattempo Cutrone, Saponara e Lirola hanno già salutato la rosa di Prandelli. L'arrivo di Commisso a Firenze dagli USA questa mattina però, potrebbe dare un po' di spinta alle trattative, con Andrea Conti possibile primo acquisto. Ieri è stata una giornata comunque calda in tal senso, con i viola e il Milan che si sono sentiti più volte per limare la distanza sulle cifre del prestito con obbligo che dovrebbe portare l'ex Atalanta al Franchi. Il presidente italo-americano nelle prossime ore sarà allo stadio per assistere alla gara contro l'Inter di Coppa Italia e poi si concentrerà su mercato, Centro Sportivo e vicenda stadio.

DUNCAN IN PRESTITO - Commisso potrebbe anche sbloccare qualche operazione in uscita, come quella di Duncan, sempre conteso tra Cagliari, Torino ed Hellas Verona. Il giocatore preferirebbe andare in Sardegna da Di Francesco, ma l'esito della trattativa non è scontato nonostante la preferenza del ghanese. Una volta ceduto l'ex Sassuolo, si penserà ad acquistare un centrocampista che possa dettare i tempi di gioco liberando da questo compito Amrabat. Torreira resta il preferito, ma la rosa di nomi sul tavolo comprende anche altri profili.

ATTACCO DA SISTEMARE - Più difficile che venga ceduto Kouamé, anche se il Toro è in forte pressing. La dirigenza viola ha paura di pentirsi della sua partenza e lo cederebbe solo previo lauto pagamento e con un'alternativa di livello in mano. Affare da ultima settimana di calciomercato. La Fiorentina cerca una punta che possa affiancare Vlahovic o dargli un po' di respiro ma tra gli almeno 15 nomi presi in considerazione fino a oggi, non è arrivato quello che ha convinto in toto. Anche in questo caso ci penserà Commisso a sbloccare la vicenda, ricoprendo un ruolo sempre più centrale anche nelle decisioni di calciomercato, dopo aver visto diversi calciatori acquistati e poi rimasti ai margini e in vista di una nuova cessione.