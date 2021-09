Fiorentina, Commisso: "Viola Park mio grande orgoglio. L'ho fatto per Firenze e l'Italia"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo l'incontro tenutosi presso i cantieri del Viola Park (nuovo centro sportivo) con il presidente della Figc Gravina e della Lega Dal Pino: "Ho incontrato Gravina e Dal Pino e li ho invitati qua perché è il mio grande orgoglio. Ho deciso di costruire questa struttura per Firenze e per l'Italia. Ci siamo aiutati molto per andare avanti, ieri ho saputo che il ricorso di Italia Nostra non c'è più e quindi si può andare avanti con i lavori senza ulteriori problemi. Ho regalato delle maglie con il numero 22 perché alla fine del 2022 inaugureremo il centro sportivo. Voglio ringraziare mia moglie, il nostro architetto Casamonti e tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto che è bellissimo".