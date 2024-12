Fiorentina, Comuzzo: "Con la Juventus non è mai una partita come le altre"

vedi letture

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del big match contro la Juventus: "Sicuramente non è una partita come le altre, è una squadra forte, siamo lì in classifica (entrambe le squadre sono a 31 punti, ndr), ma dovrà essere affrontata come le altre partite, con l'atteggiamento giusto".

Vi siete dati una spiegazione su questo calo?

"Un motivo c'è sempre, stiamo cercando di capirlo. Posso dire che sono gli episodi che decidono le partite, forse dobbiamo diventare un po' più cinici, dobbiamo continuare sulla nostra strada. Vlahovic e gli ex? Sappiamo come fermarli, ma daranno qualcosa in più per cercare di farci male, dobbiamo stare attenti a ogni minimo dettaglio per cercare di vincere la partita".