Fiorentina, Comuzzo: "Dare continuità alla vittoria con la Lazio. Il mister mi sta dando fiducia"

vedi letture

Derby toscano in programma alle 18:00 tra Empoli e Fiorentina. Gli azzurri di D’Aversa sono ancora imbattuti e, in caso di vittoria, si ritroverebbero addirittura in testa alla classifica. Situazione più complicata per i viola di Palladino, fermi a 6 punti e posizionati nelle zone medio-basse della graduatoria. Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida, sottolineando l'importanza di dare continuità al successo contro la Lazio.

A Empoli la Fiorentina cerca la conferma. La vittoria contro la Lazio è stata una svolta?

"Vediamo, speriamo. Oggi entreremo in campo sicuramente per continuare su quel trend lì, cercare di vincere, di portare a casa altri tre punti e affrontare un Empoli che sicuramente è partito alla grande in questo inizio campionato".

Oggi giocate a 4. È il vestito migliore, in questo momento, quello che vi dà più sicurezza e perché lo conoscete meglio?

"Sicuramente. Veniamo da tre anni che abbiamo giocato a 4. Contro la Lazio siamo riusciti a portarla a casa anche cambiando modulo, quindi speriamo che ci porti bene anche questo modulo".

È la quinta su sei partite da titolare. Ti aspettavi di giocare così tanto? Perché l'anno scorso, in totale, avevi giocato 20 minuti.

"No, è un po' una sorpresa per me. Io sono arrivato dal ritiro con la voglia sicuramente di dare il massimo e cercare di poter giocare il più possibile. Il mister mi sta dando fiducia e questo sicuramente mi aiuta, e cerco di ripagarlo al meglio possibile".