Fiorentina, contatti con l'entourage di Rudi Garcia: ci sono anche altri nomi sul tavolo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, uno dei candidati per sostituire l'uscente Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina è Rudi Garcia, libero dopo l'ultima avventura a Lione. Contatti in corso con l'entourage dell'allenatore francese ex Roma che, però, non è l'unico nome sul tavolo delle opzioni.