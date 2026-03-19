TMW Fiorentina, contatto Paratici-Maresca. Quasi impossibile, speranza Manchester City

Negli ultimi giorni c'è stato una telefonata informale fra Fabio Paratici ed Enzo Maresca. Il dirigente della Fiorentina ha illustrato il progetto viola al tecnico, ex Chelsea, per la prossima stagione, chiedendo almeno di riflettere su un possibile approdo in Toscana. La vittoria contro la Cremonese ha riportato fiducia sulla salvezza viola e per questo l'idea è quella di programmare a lungo termine.

Arrivare a Maresca però appare impresa complicata. Perché al netto della credibilità di Paratici, dall'altro lato c'è la speranza, da parte del tecnico, di essere scelto come post Josep Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e non è da escludere tout court un saluto a fine anno. A quel punto Maresca - che ha lavorato proprio con Pep - diventerebbe il primo obiettivo per la sua sostituzione. Anche perché il curriculum è già importante, con le vittorie di Conference e Mondiale per Club nella scorsa estate.

In caso Maresca prenderebbe in considerazione proposte da Juventus e Napoli. Spalletti e Conte però sono saldi sulle proprie panchine e probabilmente nessuno dei due cambierà. Altrimenti la scelta ricadrebbe sull'aspettare una panchina in Premier League. Dunque sembra davvero molto complicato vedere Maresca sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione.