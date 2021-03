Fiorentina, conto alla rovescia per Kokorin: può tornare in campo contro il Sassuolo

vedi letture

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Kokorin è ufficialmente partito. Il russo ha iniziato ieri l’ultima parte del suo percorso di recupero al centro sportivo Astori che, secondo la tabella stilata assieme allo staff medico, dovrebbe portarlo alla convocazione dopo il secondo stop in cui è incappato dall’inizio della sua avventura italiana in occasione della gara con il Sassuolo del 17 aprile. Lo riporta Il QS-La Nazione.