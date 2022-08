Fiorentina, contro il Twente favorito Cabral su Jovic per una maglia da titolare

vedi letture

Il Corriere dello Sport in merito alla formazione viola di giovedì si sofferma sul centravanti che dovrebbe partire titolare. Più motivi - scrive il quotidiano - portano a ritenere che toccherà di nuovo ad Arthur Cabral: uno su tutti, le scelte di Italiano per la partita di domenica pomeriggio a Empoli, poi l’alternanza con Jovic in queste prime tre partite ufficiali (il serbo con Cremonese ed Empoli, Cabral appunto nel mezzo con il Twente) e, infine, la rete del due a zero segnata all’andata sullo splendido assist di Sottil.