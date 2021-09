Fiorentina, da Milenkovic e Biraghi a Callejon e Vlahovic: gli intoccabili di Italiano

vedi letture

La Fiorentina è in continua evoluzione e non potrebbe essere altrimenti visto che Vincenzo Italiano s'è insediato appena quest'estate sulla panchina viola. Ma l'allenatore italo-tedesco, come sottolinea dal Corriere Fiorentino, ha i suoi intoccabili. Cinque, in totale: Nikola Milenkovic, Cristiano Biraghi, Giaocmo Bonaventura, José Maria Callejon e Dusan Vlahovic. Gli unici sempre in campo, dalla Coppa Italia col Cosenza all'impresa di Bergamo con l'Atalanta.