Fiorentina, dagli allenatori al direttore sportivo: tutti i contratti sono in scadenza a giugno

vedi letture

Non c'è da nasconderlo: nell'attesa di poter portare con la massima tranquillità possibile in fondo l'attuale stagione, buona parte dell'ambiente della Fiorentina è però già proiettato alla prossima. Con le varie indiscrezioni che già si susseguono sul prossimo allenatore, in tal senso sembra proprio che sarà decisiva per una spinta propulsiva la presenza di Commisso, atteso all'ennesima spedizione italiana subito dopo la sosta per le selezioni. Il contratto di Prandelli, d'altronde, scade a giugno, e non solo il suo: anche quelli di Iachini e Montella, ancora entrambi a libro paga della società viola, avranno fine. Ecco perché l'attesa si fa crescente sulle mosse di viale Fanti, perché Commisso ha la possibilità di partire (stavolta davvero) da una tabula rasa. Lo stesso potrebbe valere per Pradè: dopo le delusioni delle ultime due stagioni il ds romano non pare aver il posto assicurato, e così come per i tre tecnici sopraccitati, anche il suo contratto terminerà il prossimo 30 giugno. Gli basterà il forte rapporto umano stretto col presidente per garantirgli un futuro dietro la scrivania? Mentre la piazza pare divisa, e con essa pure gli addetti ai lavori, le prossime settimane non potranno che dare una risposta definitiva.