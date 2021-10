Fiorentina, dalla Germania: anche il Bayern su Vlahovic. Primi contatti già avviati

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Germania, si allarga il novero delle pretendenti per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Secondo l'emittente infatti, anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al serbo anche come potenziale sostituto di Lewandowski in caso di addio a fine stagione. Il club bavarese avrebbe anche avviato già i contatti nella stagione passata, mantenendoli nel corso dei mesi successivi. In Bundes, anche il Borussia è molto interessato e vedrebbe Vlahovic come il perfetto sostituto di Haaland in caso di addio del norvegese.