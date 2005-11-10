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Cremonese, il giovane esterno Ange Achi vola in Finlandia: giocherà con l'Akatemia Ry

Cremonese, il giovane esterno Ange Achi vola in Finlandia: giocherà con l'Akatemia Ry TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:19Serie B
L'esterno mancino italo-ivoriano, classe 2007, è stato ceduto a parametro zero con i grigiorossi che manterranno una percentuale sulla futura rivendita

La Cremonese ha annunciato l'addio di un suo giovane del settore giovanile come l'esterno mancino classe 2007 Achi: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società SJK Akatemia Ry i diritti alle prestazioni sportive di Ange Christ Gauthier Achi", si legge nel comunicato dei lombardi.

Il comunicato del SJK AKatemia Ry su Ange Achi

L'SJK ha ingaggiato Ange Achi, attaccante diciottenne in possesso della doppia cittadinanza ivoriana e italiana. Achi si unisce all'SJK Akatemia con un contratto valido per le stagioni 2026-2028, che include un'opzione di rinnovo a favore del club. Arriva a Seinäjoki dal club italiano US Cremonese a parametro zero, sebbene la Cremonese mantenga il diritto a una percentuale su un'eventuale futura cessione.

Trasferitosi dalla Costa d'Avorio all'Italia in giovane età, Achi ha svolto l'intera carriera calcistica nel Bel Paese, militando più di recente nelle squadre giovanili (Primavera) dell'US Cremonese. La prima squadra della Cremonese ha disputato il campionato di Serie A fino alla scorsa stagione, retrocedendo al termine del campionato.

Il giovane attaccante è arrivato a Seinäjoki dopo un periodo di prova positivo, durante il quale ha convinto lo staff tecnico grazie alle sue qualità. Si tratta di un attaccante molto mobile, capace di creare occasioni da rete partendo dalla fascia o di agire come punta centrale; Achi possiede ottime doti fisiche e mostra un grande potenziale.

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