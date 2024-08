Fiorentina, Dodo: "Abbiamo bisogno di Nico Gonzalez. Palladino mi ha chiesto 5 gol"

vedi letture

La Fiorentina ha vinto 2-1 in amichevole contro il Montpellier grazie alle reti segnate da Ikoné prima e da Bianco poi. Al termine della partita ha parlato in zona mista il laterale in maglia viola Dodo: “È andata bene. In settimana abbiamo lavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo pronti per iniziare la stagione"

Con Kean sembra esserci già una buona intesa.

“Si, la scommessa è una cosa tra me e lui. Con lui mi trovo bene, parliamo tanto fuori dal campo. Spero di fargli tanti assist”.

Come vi trovate con Palladino?

“Eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione”.

Per lei come va nel nuovo ruolo?

“Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra”.

Domani c'è il sorteggio che dirà il nome della vostra avversaria nel playoff di Conference League.

“Sappiamo che sarà un appuntamento difficile. Dobbiamo stare pronti e preparare al meglio il preliminare".

Su Nico Gonzalez ci sono tante voci di mercato.

“Non voglio parlare di questo. Domani lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui: è il nostro numero 10. Sono felice di rivederlo”.