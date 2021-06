Fiorentina, domani la giornata decisiva per Vincenzo Italiano

vedi letture

Anche La Nazione discute del futuro di Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia fortemente desiderato dalla Fiorentina. Quella di domani potrebbe essere una giornata importante se non decisiva per capire se la Fiorentina e il tecnico firmeranno il contratto (biennale con opzione sulla terza stagione) che il club viola è pronto a preparare in un attimo. La società di viale Fanti ha offerto ai liguri un ’pacchetto’ di giocatori da scegliere per rinnovare e allargare la rosa e come anticipato da TMW il nome giusto potrebbe essere quello di Luca Ranieri.